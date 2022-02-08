Франція надасть Україні €1,2 мільярда. Кошти підуть на проєкти та гарантії для кредитів

Франція надасть Україні €1,2 мільярда програмного фінансування. Ці кошти можна буде витратити на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французькою стороною, і на кредитні гарантії у французьких банках.

Про це спочатку оголосив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого, а пізніше деталі оприлюднив Офіс президента.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України €200 мільйонів кредиту, а також фінансові гарантії на €1 мільярд. Під ці гарантії Україна, своєю чергою, зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Напрямки, на які можуть використати ці кошти, додатково погодять з французькою стороною. Вони передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників.