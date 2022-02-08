Франция предоставит Украине €1,2 миллиарда. Деньги пойдут на проекты и гарантии для кредитов

Франция предоставит Украине €1,2 миллиарда программного финансирования. Эти деньги можно потратить на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной, и на кредитные гарантии во французских банках.
Об этом сначала объявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля, а позже детали обнародовал Офис президента.
Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины €200 миллионов кредита, а также финансовые гарантии на €1 миллиард. Под эти гарантии Украина, в свою очередь, сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.
Направления, которые могут использовать эти средства, дополнительно согласуют с французской стороной. Они будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков.
- 8 февраля в Украину с визитом прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон — впервые за 20 лет. Его переговоры с Зеленским продолжались несколько часов в Мариинском дворце. Президенты подписали документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро, по поставкам пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для спасателей.