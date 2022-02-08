У МОЗ розповіли, що від роботи через відсутність вакцинації відсторонили лише дві тисячі медиків

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що через відсутність вакцинації від роботи відсторонили понад дві тисячі медиків. Це приблизно 0,2% від загальної кількості працівників.

Про це у своєму Facebook написав головний санлікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що з 31 січня набули чинності зміни до наказу про перелік професій, представники яких мають обов’язково зробити вакцинацію від коронавірусу, інакше їх відсторонять від роботи. До цього переліку додалися медики, працівники органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.

Станом на 7 лютого було відсторонено 4,5 тисячі працівників комунальних підприємств, 817 представників місцевого самоврядування та понад 2 тисячі медиків.

«Звичайно, це не той результат, який можна назвати позитивним або таким, що нас задовольняє. Проте колапсу медичної системи або ж масового відсторонення медиків у час пандемії ми вже точно не фіксуємо. Загалом в Україні в закладах охорони здоров’я (комунальних та державних) зараз працює понад 755 тисяч співробітників. Відсторонено — 2 136 працівників, тобто приблизно 0,2%», — пояснив Кузін.

За його словами, медики потрапили до цього переліку лише зараз через те, що відсторонення їх раніше було б ризикованим для медичної системи. Водночас Кузін наголосив, що «не може медик дозволити собі бути невакцинованим у той час, коли від важких наслідків та смерті захищає лише щеплення».