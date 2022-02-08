Зі Середземного моря до Чорного йдуть шість військових кораблів Росії

Із Середземного моря до Чорного моря йдуть шість військових кораблів Росії.

Про це пише російське агентство Интерфакс.

У Міноборони Росії заявляють, що кораблі візьмуть участь у нібито планових навчаннях.

Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів і є великими десантними кораблями. Це «Корольов» (130), «Калінінград» (102), «Мінськ» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгій Побєдоносєц» (016) і «Олєнєгорський горняк» (012).

Кораблі йдуть через турецькі протоки. У Чорному морі вони мають бути 9 лютого.