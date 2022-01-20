Канада відправила свій фрегат у Чорне море

Збройні сили Канади відправили свій фрегат «Монреаль» у Середземне та Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців.
Про це повідомляється на сторінці ВМС Канади у Twitter.
Зазначається, що цей корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та прямує до Середземного та Чорного морів.
Фрегат «Монреаль» перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він виконував роль флагману, також брав участь в операції НАТО в 1995 році під час морської блокади Югославії. У 2002 році корабель брав участь у місії «Аполлон» під час війни в Афганістані.
- У червні 2021 року Королівський військово-морський флот Канади ввів в експлуатацію головний (і перший) патрульний криголам HMCS Harry DeWolf (430). Криголам побудували на верфі в Галіфаксі та спустили на воду в листопаді 2019 року. Після цього він пройшов низку випробувань. Корабель призначений для посилення військової присутності Канади в Арктиці, охорони північних вод країни та пошуково-рятувальних операцій.