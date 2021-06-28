Канада ввела в експлуатацію перший патрульний криголам. HMCS Harry DeWolf буде працювати в Арктиці

Королівський військово-морський флот Канади ввів в експлуатацію головний (і перший) патрульний криголам HMCS Harry DeWolf (430).

Про це повідомляє командування флоту.

Криголам був побудований на верфі в Галіфаксі і спущений на воду в листопаді 2019 року. Після цього він пройшов низку випробувань. Корабель призначений для посилення військової присутності Канади в Арктиці, охорони північних вод країни і ведення пошуково-рятувальних операцій.

Як пише Ukrainian Military Pages, HMCS Harry DeWolf буде працювати в Арктиці з червня до жовтня, забезпечуючи більш тривалу присутність ВМС Канади на півночі. Він може працювати в умовах льоду товщиною до 120 сантиметрів і добиратися до територій Арктики, які раніше були недоступні.

Корабель здатний приймати на борт гелікоптер, має два швидкісних катери і десантний катер ABCO Industries, озброєний двома кулеметами і 25-мм кулеметною системою BAE Mk 38.