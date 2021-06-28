Канада ввела в эксплуатацию первый патрульный ледокол. HMCS Harry DeWolf будет работать в Арктике

Королевский военно-морской флот Канады ввел в эксплуатацию головной (и первый) патрульный ледокол HMCS Harry DeWolf (430).

Об этом сообщает командование флота.

Ледокол был построен на верфи в Галифаксе и спущен на воду в ноябре 2019 года. После этого он прошел ряд испытаний. Корабль предназначен для усиления военного присутствия Канады в Арктике, охраны северных вод страны и ведения поисково-спасательных операций.

Как пишет Ukrainian Military Pages, HMCS Harry DeWolf будет работать в Арктике с июня по октябрь, обеспечивая более длительное присутствие ВМС Канады на севере. Он может работать в условиях льда толщиной до 120 сантиметров и добираться до территорий Арктики, которые ранее были недоступны.

Корабль способен принимать на борт вертолет, имеет два скоростных катера и десантный катер ABCO Industries, а вооружен двумя пулеметами и 25-мм пулеметной системой BAE Mk 38.