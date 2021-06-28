Канада ввела в эксплуатацию первый патрульный ледокол. HMCS Harry DeWolf будет работать в Арктике

Королевский военно-морской флот Канады ввел в эксплуатацию головной (и первый) патрульный ледокол HMCS Harry DeWolf (430).
Об этом сообщает командование флота.
Ледокол был построен на верфи в Галифаксе и спущен на воду в ноябре 2019 года. После этого он прошел ряд испытаний. Корабль предназначен для усиления военного присутствия Канады в Арктике, охраны северных вод страны и ведения поисково-спасательных операций.
Как пишет Ukrainian Military Pages, HMCS Harry DeWolf будет работать в Арктике с июня по октябрь, обеспечивая более длительное присутствие ВМС Канады на севере. Он может работать в условиях льда толщиной до 120 сантиметров и добираться до территорий Арктики, которые ранее были недоступны.
Корабль способен принимать на борт вертолет, имеет два скоростных катера и десантный катер ABCO Industries, а вооружен двумя пулеметами и 25-мм пулеметной системой BAE Mk 38.
- У ВМС Канады будет четыре таких ледокола. Второй HMCS Margaret Brooke (431) уже спущен на воду, а третий HMCS Max Bernay и четвертый HMCS William Hall строятся.
- В октябре 2018 года самолеты и корабли Российской Федерации пытались устроить провокации на военных учениях НАТО за Полярным кругом. Когда британские и нидерландские военные проводили учения по противоракетной обороне в Арктике, в регионе заметили, что увеличилось количество российских кораблей.
- Великобритания после этого начала усиливать военное присутствие в Арктике для защиты от России. РФ также пытается контролировать это направление.
- В 2020 году тогда еще президент США Трамп распорядился построить флот ледоколов для защиты интересов в Арктике и Антарктике.