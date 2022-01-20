Канада отправила свой фрегат в Черное море

Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат «Монреаль» в Средиземное и Черное моря. Миссия корабля будет длиться шесть месяцев.

Об этом сообщается на странице ВМС Канады в Twitter.

Этот корабль впервые участвует в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится в Средиземное и Черное моря.

Фрегат «Монреаль» находится в составе Вооруженных Сил Канады с 1994 года. Дважды он был флагманом, участвовал в операции НАТО в 1995 году во время морской блокады Югославии. В 2002 году корабль участвовал в миссии «Аполлон» во время войны в Афганистане.