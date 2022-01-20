Канада отправила свой фрегат в Черное море

Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат «Монреаль» в Средиземное и Черное моря. Миссия корабля будет длиться шесть месяцев.
Об этом сообщается на странице ВМС Канады в Twitter.
Этот корабль впервые участвует в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится в Средиземное и Черное моря.
Фрегат «Монреаль» находится в составе Вооруженных Сил Канады с 1994 года. Дважды он был флагманом, участвовал в операции НАТО в 1995 году во время морской блокады Югославии. В 2002 году корабль участвовал в миссии «Аполлон» во время войны в Афганистане.
- В июне 2021 года Королевский военно-морской флот Канады ввел в эксплуатацию главный (и первый) патрульный ледокол HMCS Harry DeWolf (430). Ледокол построили на верфи в Галифаксе и спустили на воду в ноябре 2019 года. После этого он прошел ряд испытаний. Корабль предназначен для усиления военного присутствия Канады в Арктике, охраны северных вод страны и поисково-спасательных операций.