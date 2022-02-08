Из Средиземного моря в Черное идут шесть военных кораблей России

Из Средиземного моря в Черное море идут шесть военных кораблей России.
Об этом пишет российское агентство Интерфакс.
В Минобороны России заявляют, что корабли примут участие в якобы плановых учениях.
Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов и являются большими десантными кораблями. Это «Королев» (130), «Калининград» (102), «Минск» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгий Победоносец» (016) и «Оленегорский горняк» (012).
Корабли идут через турецкие проливы. В Черном море они должны быть 9 февраля.
- Переброска кораблей РФ в Черное море происходит на фоне возможной подготовки России к вторжению в Украину. Страны НАТО усиливают свое присутствие в Черное море, чтобы сдержать россиян.
- Вскоре в Черное море прибудет боевой фрегат ВМС Франции.