Из Средиземного моря в Черное идут шесть военных кораблей России

Из Средиземного моря в Черное море идут шесть военных кораблей России.

Об этом пишет российское агентство Интерфакс.

В Минобороны России заявляют, что корабли примут участие в якобы плановых учениях.

Все шесть кораблей входят в состав Балтийского и Северного флотов и являются большими десантными кораблями. Это «Королев» (130), «Калининград» (102), «Минск» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгий Победоносец» (016) и «Оленегорский горняк» (012).

Корабли идут через турецкие проливы. В Черном море они должны быть 9 февраля.