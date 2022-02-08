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Ryanair призупинила продаж усіх квитків на рейси з Харкова та Херсону

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Лоукост-авіакомпанія Ryanair призупинила продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсону. Водночас з інших українських міст квитки придбати можна.

Про це пише avianews.

При спробі купити квитки на офіційному сайті компанії вказується, що з цих міст немає доступних рейсів.

Компанія планувала залишити шість рейсів із Харкова: до Будапешта, Бергамо, Вільнюсу, Кракова, Познані та Варшави. Із Херсону мали бути рейси до Відня, Кракова та Варшави.

Причини припинення продажу квитків наразі невідомі.

  • Лоукост-авіакомпанія Ryanair навесні запустить 13 нових рейсів з України. Вони розпочнуться з 27 березня. Нові маршрути запустять під час літньої навігації — коли Європа переходить на літній час. Найбільше нових рейсів відкриють зі Львова — шість напрямків.