Ryanair приостановила продажу всех билетов на рейсы из Харькова и Херсона

Лоукост-авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. В то же время из других украинских городов билеты купить можно.

Об этом пишет avianews.

При попытке купить билеты на официальном сайте компании указывается, что из этих городов нет доступных рейсов.

Компания планировала оставить шесть рейсов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона должны были запустить рейсы в Вену, Краков и Варшаву.

Причины прекращения продажи билетов неизвестны.