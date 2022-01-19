Лоукост-авиакомпания Ryanair весной запустит 13 новых рейсов из Украины. Они начнутся с 27 марта.

Об этом пишет avianews.

Новые маршруты запустят во время летней навигации, когда Европа переходит на летнее время.

Больше всего новых рейсов откроют из Львова — шесть направлений. Ryanair начнет летать из этого украинского города в Барселону (дважды в неделю), Брюссель (дважды в неделю), Гданьск (трижды в неделю), Нюрнберг (дважды в неделю), Загреб (дважды в неделю) и Стокгольм (дважды в неделю).

Еще три рейса откроют из Киева — в Брюссель (четыре раза в неделю), Стокгольм (дважды в неделю) и на греческий остров Керкира (раз в неделю). Из Херсона будет только один новый рейс — в Варшаву (дважды в неделю).

Также три рейса откроют из Одессы — в Брюссель (дважды в неделю), Лондон (дважды в неделю) и Венецию (дважды в неделю).

В целом компания отмечает, что ее летняя навигация из Украины будет самой масштабной в истории. Она будет включать 90 маршрутов с частотой более 230 рейсов в неделю. Запуск новых рейсов там связывают с подписанным Украиной и ЕС соглашением о совместном авиапространстве.