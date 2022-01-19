Лоукост-авіакомпанія Ryanair навесні запустить 13 нових рейсів з України. Вони розпочнуться з 27 березня.

Про це пише avianews.

Нові маршрути запустять під час літньої навігації — коли Європа переходить на літній час.

Найбільше нових рейсів відкриють зі Львова — шість напрямків. Ryanair почне літати з цього українського міста до Барселони (двічі на тиждень), Брюсселю (двічі на тиждень), Гданська (тричі на тиждень), Нюрнберга (двічі на тиждень), Загреба (двічі на тиждень) та Стокгольму (двічі на тиждень).

Ще три рейси відкриють з Києва — до Брюсселю (чотири рази на тиждень), Стокгольму (двічі на тиждень) та на грецький острів Керкіра (раз на тиждень). Із Херсону буде лише один новий рейс — до Варшави (двічі на тиждень).

Також три рейси відкриють з Одеси — до Брюсселю (двічі на тиждень), Лондону (двічі на тиждень) та Венеції (двічі на тиждень).

Загалом компанія зазначає, що її літня навігація з України буде наймасштабнішою в історії. Вона включатиме 90 маршрутів із частотою понад 230 рейсів на тиждень. Запуск нових рейсів там пов’язують з підписаною Україною та ЄС угодою про спільний авіаційний простір.