«Прямий ефір з Москви». На німецькому суспільному телеканалі переплутали столиці України та Росії

На найбільшому німецькому суспільному телеканалі Das Erste переплутали столиці України та Росії. Під час включення журналістки з Хрещатика на екрані був напис «прямий ефір з Москви».

Відповідний сюжет вийшов в ефір о 12:00 7 лютого в ефірі програми Tagesschau.

Журналісти висвітлювали візит міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва. Журналістка Іна Рюк мала пряме включення на фоні Майдану Незалежності, але на екрані був напис, що нібито вона перебуває у Москві.

За день до цього журналістка мала пряме включення з того ж самого місця — тоді підпис був правильний. Крім того, ввечері 7 лютого Іна Рюк також мала прямий ефір з Харкова — його теж підписали правильно.

Телеканал Das Erste — це німецький суспільний телеканал, який входить до найбільшого телерадіоконсорціуму Німеччини ARD.