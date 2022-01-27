Сюжет CNN із «російським Харковом» таки був в ефірі американського телеканалу. Відео виявилось не фейком

Американський телеканал CNN 25 січня в ефірі програми журналістки Крістіан Аманпур оприлюднив сюжет, де українське місто Харків значилося російською територію.

Цю інформацію «Бабель» перевірив, отримавши доступ до оригінального сюжету.

Річ у тім, що 26 січня вранці у соціальних мережах поширився скриншот з начебто ефіру CNN, де Харків позначили як територію Росії. Згодом з’явився короткий відеофрагмент сюжету, але достеменно не було зрозуміло, чи він справжній.

Пообіді того ж дня видання «Петр и Мазепа» припустило, що поширені скриншоти фейкові, мовляв журналісти знайшли ідентичні кадри у сюжеті CNN за 24 січня і там підпис був «Воронезька область, Росія».

Оскільки «Бабель» опублікував новину з цим сюжетом, то ми вирішили додатково усе перевірити і зʼясували, що сюжет із титром «Харків, Росія» справді був в ефірі. Програму з цим сюжетом транслювали одразу два канали — CNN та PBS, а кадри з титром «Харків, Росія» були тільки у сюжеті CNN. Канал PBS опублікував сюжет без титру.