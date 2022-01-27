Сюжет CNN с «российским Харьковом» был в эфире американского телеканала. Видео оказалось не фейком

Американский телеканал CNN 25 января в эфире программы журналистки Кристиан Аманпур обнародовал сюжет, где украинский город Харьков обозначили российской территорией.

Эту информацию «Бабель» проверил, получив доступ к оригинальному сюжету.

Дело в том, что утром 26 января в социальных сетях распространился скриншот из якобы эфира CNN, где Харьков обозначили как территорию России. Потом появился короткий видеофрагмент сюжета, но точно не было понятно, настоящий ли он.

После обеда того же дня издание «Петр и Мазепа» предположило, что распространенные скриншоты фейковые, мол журналисты нашли идентичные кадры в сюжете CNN за 24 января и там подпись была «Воронежская область, Россия».

Поскольку «Бабель» опубликовал новость с этим сюжетом, мы решили дополнительно все проверить и выяснили, что сюжет с титром «Харьков, Россия» действительно был в эфире. Программу с этим сюжетом транслировали сразу два канала – CNN и PBS, а кадры с титром «Харьков, Россия» были только в сюжете CNN. Канал PBS опубликовал сюжет без титра.