Телеканал CNN сделал Харьков территорией России

Американский телеканал CNN обозначил украинский город Харьков как территорию России. Соответствующие скриншоты публикуют в Twitter.

Сюжет был посвящен обострению ситуации на украинской границе и российским учениям Южного округа. Видео длилось 20 секунд, а в правом верхнем углу была надпись «Харьков, Россия».

Телеканал пока не отреагировал на эту ошибку.