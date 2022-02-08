«Прямой эфир из Москвы». На немецком общественном телеканале перепутали столицы Украины и России

На крупнейшем немецком общественном телеканале Das Erste перепутали столицы Украины и России. При включении журналистки с Крещатика на экране была надпись «прямой эфир из Москвы».

Соответствующий сюжет вышел в эфир в 12:00 7 февраля в эфире программы Tagesschau.

Журналисты освещали визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев. Журналистка Ина Рюк имела прямое включение на фоне Майдана Незалежности, но на экране была надпись, что она якобы находится в Москве.

За день до этого журналистка имела прямое включение с того же места — тогда подпись была правильной. Кроме того, вечером 7 февраля Ина Рюк также вела прямой эфир из Харькова — его тоже подписали правильно.

Телеканал Das Erste — это немецкий общественный телеканал, входящий в крупнейший телерадиоконсорциум Германии ARD.