До «Київводоканалу» прийшли з обшуками через розкрадання в «особливо великих розмірах»

Співробітники столичної прокуратури і Нацполіції прийшли з обшуками до комунального підприємства «Київводоканал» у справі про розкрадання бюджетних грошей у «особливо великих розмірах».

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, обшуки проходять у складських приміщеннях «Київводоканалу».

За даними слідства, КП протягом 2018—2020 років уклало низку договорів із приватною компанією на купівлю обладнання для водопровідних мереж, систем опалення тощо, але компанія-підрядник вказала в бухгалтерській і податковій звітності операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності. Саме у них закуповувалося обладнання. Операції з цими компаніями призвели до розкрадання коштів КП.

Про яку суму йдеться, у прокуратурі не повідомляють.