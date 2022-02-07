В «Киевводоканал» пришли с обысками из-за хищений в «особо крупных размерах»

Сотрудники столичной прокуратуры и Нацполиции пришли с обысками в коммунальное предприятие «Киевводоканал» по делу о хищении бюджетных денег в «особо крупных размерах».
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, обыски проходят в складских помещениях «Киевводоканала».
По данным следствия, КП в течение 2018—2020 годов заключило ряд договоров с частной компанией на покупку оборудования для водопроводных сетей, систем отопления и так далее, но компания-подрядчик указала в бухгалтерской и налоговой отчетности операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности. Именно у них закупалось оборудование. Операции с этими компаниями привели к разворовыванию средств КП.
О какой сумме идет речь, в прокуратуре не сообщают.
- Ранее прокуратура совместно с Нацполицией провела обыски у подрядчика.
- До этого, в октябре 2021 года, правоохранители провели обыски по делу о хищении средств при закупке оборудования в помещениях КП «Киевтеплоэнерго», ЗАО «Киевводоканал», КНП «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях.
- Тогда в прокуратуре заявили, что сумма убытков составляет примерно 10 млн гривен.