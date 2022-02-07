В «Киевводоканал» пришли с обысками из-за хищений в «особо крупных размерах»

Сотрудники столичной прокуратуры и Нацполиции пришли с обысками в коммунальное предприятие «Киевводоканал» по делу о хищении бюджетных денег в «особо крупных размерах».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, обыски проходят в складских помещениях «Киевводоканала».

По данным следствия, КП в течение 2018—2020 годов заключило ряд договоров с частной компанией на покупку оборудования для водопроводных сетей, систем отопления и так далее, но компания-подрядчик указала в бухгалтерской и налоговой отчетности операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности. Именно у них закупалось оборудование. Операции с этими компаниями привели к разворовыванию средств КП.

О какой сумме идет речь, в прокуратуре не сообщают.