Телескоп Hubble сфотографував пару інтерактивних галактик у сузірʼї Андромеда

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 сфотографував пару інтерактивних галактик Arp 282, яка розташована у сузірʼї Андромеда.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Дослідники наголошують, що така динамічна взаємодія двох галактик є поширеним явищем у Всесвіті, але дуже рідко телескопу вдається зафіксувати цей процес.

Hubble

Внизу на знімку можна розледіти сейфертівську галактику NGC 169, а згори — галактику IC 1559.

Сейфертівська галактика — це тип спіральних або неправильних галактик із зореподібним активним ядром, спектр випромінювання якого містить численні широкі дозволені та заборонені емісійні лінії, що вказує на потужні викиди газу зі швидкостями 300—5000 кілометрів на секунду.