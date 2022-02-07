Телескоп Hubble сфотографировал пару интерактивных галактик в созвездии Андромеда

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал пару интерактивных галактик Arp 282, расположенную в созвездии Андромеда.
Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Исследователи отмечают, что такое динамическое взаимодействие двух галактик является распространенным явлением во Вселенной, но очень редко телескопу удается зафиксировать этот процесс.
Внизу на снимке можно рассмотреть сейфертовскую галактику NGC 169, а сверху — галактику IC 1559.
Сейфертовская галактика — это тип спиральных или неправильных галактик со звездоподобным активным ядром, спектр излучения которого содержит многочисленные разрешенные и запрещенные эмиссионные линии, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями 300—5000 километров в секунду.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.