Міжнародні резерви України від початку року знизилися на 5,3%. Усе через побоювання нового вторгнення Росії

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2022 року, за попередніми даними, знизилися на 5,3% від початку року і становлять $29,3 млрд.

Дані Національного банку України свідчать, що у січні поточного року резерви сягали $30,941 млрд.

Водночас міжнародні резерви досі перевищують середньорічний рівень 2021 року.

«Зменшення рівня міжнародних резервів протягом минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Нацбанку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним фактором», — пояснили в НБУ.