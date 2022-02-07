Международные резервы с начала года снизились на 5,3%. Все из-за опасений нового вторжения России

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, снизились на 5,3% с начала года и составляют $29,3 млрд.
Данные Национального банка Украины свидетельствуют, что в январе текущего года резервы достигали $30,941 млрд.
В то же время, международные резервы до сих пор превышают среднегодовой уровень 2021 года.
«Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Нацбанка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором», — пояснили в НБУ.
С начала года курс доллара на валютном рынке вырос с 27,2 до почти 29 гривен за доллар. Регулятор пытался сдержать курс. По данным Нацбанка, одна из ключевых причин, почему дешевеет национальная валюта, — угроза вторжения России в Украину.
- Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году с 3,8 до 3,4%. Что касается прогноза на 2023 год, то он также ухудшился с ожидаемых 4% до 3,7%. Среди причин, влияющих на ухудшение прогноза экономического роста, высокие цены на энергоносители, геополитическая напряженность, дефицит некоторых видов продукции в мире и последствия пандемии COVID-19.