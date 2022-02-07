Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова «Носоріг»

Стримінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Олега Сенцова «Носоріг». В Україні прокат стрічки стартує в середині лютого.
Про це повідомила пресслужба компанії «Артхаус Трафік», яка займається просуванням цього фільму.
«Онлайн-прем’єра кримінальної драми «Носоріг» Олега Сенцова відбудеться наприкінці цієї весни — права придбала стримінгова платформа Netflix. «Носоріг» стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу», — йдеться у повідомленні.
Також там зазначили, що фільм придбали для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах. Зокрема, телевізійна прем’єра стрічки відбудеться на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.
В українському прокаті фільм вийде 17 лютого 2022 року.
- У листопаді кримінальна драма про лихі девʼяності «Носоріг» (Rhino) авторства українського режисера Олега Сенцова стала переможцем Стокгольмського міжнародного кінофестивалю. Фільм отримав «Бронзового коня», яким нагороджують найкращу стрічку фестивалю.
- 7 вересня у мережі зʼявився офіційний трейлер кримінальної драми про лихі девʼяності «Носоріг» (Rhino). Головну роль у картині зіграв активіст Сергій Філімонов — учасник бойових дій на сході України, лідер молодіжного руху «Гонор», колишній керівник суспільно-політичних рухів «Цивільний корпус «Азов» та «Національний корпус» у Києві.