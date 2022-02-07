Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова «Носорог»

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Олега Сенцова «Носорог». В Украине прокат фильма стартует в середине февраля.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Артхаус Трафик», занимающейся продвижением этого фильма.
«Онлайн-премьера криминальной драмы «Носорог» Олега Сенцова состоится в конце этой весны — права приобрела стриминговая платформа Netflix. «Носорог» станет одним из немногих украинских фильмов, попавших в коллекцию стриминга», — говорится в сообщении.
Также там отметили, что фильм был приобретен для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах. В частности, телевизионная премьера ленты состоится на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE.
В украинском прокате фильм выйдет 17 февраля 2022 года.
- В ноябре криминальная драма о лихих девяностых «Носорог» (Rhino) авторства украинского режиссера Олега Сенцова стала победителем Стокгольмского международного кинофестиваля. Фильм получил «Бронзовую лошадь», которой награждают лучшую ленту фестиваля.
- 7 сентября в сети появился официальный трейлер криминальной драмы о лихих девяностых «Носорог» (Rhino). Главную роль в картине сыграл активист Сергей Филимонов — участник боевых действий на востоке Украины, лидер молодежного движения «Гонор», бывший руководитель общественно-политических движений «Гражданский корпус «Азов» и «Национальный корпус» в Киеве.