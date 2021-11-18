Фильм украинского режиссера Олега Сенцова получил две награды на кинофестивале в Стокгольме

Криминальная драма о лихих девяностых «Носорог» (Rhino) авторства украинского режиссера Олега Сенцова стала победителем Стокгольмского международного кинофестиваля. Фильм получил «Бронзового коня», которым награждают лучшую ленту фестиваля.
В то же время исполнитель главной роли Сергей Филимонов победил в номинации «Лучший актер», говорится на сайте кинофестиваля.
Соответствующее решение приняло конкурсное жюри во главе с афганским режиссером Сахрой Карими, которую в августе 2021 года Украина эвакуировала из Афганистана.
- 7 сентября в сети появился официальный трейлер криминальной драмы о лихих девяностых «Носорог» (Rhino). Главную роль в картине сыграл активист Сергей Филимонов — участник боевых действий на востоке Украины, лидер молодежного движения «Гонор», бывший руководитель общественно-политических движений «Гражданский корпус «Азов» и «Национальный корпус» в Киеве.
- Картина Сенцова выиграла питчинг Госкино еще в 2012 году, но начать работу над ней режиссер не успел из-за незаконного заключения. Через пять лет освобожденный Сенцов вернулся к съемкам, а тем временем государственная поддержка проекта выросла с 3,9 млн грн до 25 млн грн.