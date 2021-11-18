Фільм українського режисера Олега Сенцова отримав дві нагороди на кінофестивалі у Стокгольмі

Кримінальна драма про лихі девʼяності «Носоріг» (Rhino) авторства українського режисера Олега Сенцова стала переможцем Стокгольмського міжнародного кінофестивалю. Фільм отримав «Бронзового коня», яким нагороджують найкращу стрічку фестивалю.
Водночас виконавець головної ролі Сергій Філімонов переміг у номінації «Найкращий актор», йдеться на сайті кінофестивалю.
Відповідне рішення ухвалило конкурсне журі на чолі з афганською режисеркою Сахрою Карімі, яку в серпні 2021 року Україна евакуювала з Афганістану.
- 7 вересня у мережі зʼявився офіційний трейлер кримінальної драми про лихі девʼяності «Носоріг» (Rhino). Головну роль в картині зіграв активіст Сергій Філімонов — учасник бойових дій на сході України, лідер молодіжного руху «Гонор», колишній керівник суспільно-політичних рухів «Цивільний корпус «Азов» та «Національний корпус» у Києві.
- Картина Сенцова виграла пітчинг Держкіно ще в 2012 році, та почати роботу над нею режисер не встиг через незаконне увʼязнення в російській вʼязниці. Через пʼять років звільнений Сенцов повернувся до зйомок, а тим часом державна підтримка проєкту зросла з 3,9 млн грн до 25 млн грн.