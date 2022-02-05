У Чернігівській області почалися навчання з протитанковими комплексами NLAW, переданими Великою Британією

У навчальному центрі «Десна» (Чернігівська область) розпочалися навчання із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія.

Про це йдеться на сторінці командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

«Наразі йде ознайомлення із тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах», — йдеться в повідомленні.