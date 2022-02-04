В Україні знову підняли максимальну ціну на бензин і дизпаливо

Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Від них автозаправні станції зможуть встановлювати свою націнку.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Середня вартість бензину підвищена на 1,59 грн до 30,84 грн за літр, а дизпалива — на 1,46 грн до 28,30 грн за літр.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може бути вищою за 35,84 грн за літр, а дизельного палива вища за 35,30 грн за літр.