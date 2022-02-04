В Україні знову підняли максимальну ціну на бензин і дизпаливо

Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Від них автозаправні станції зможуть встановлювати свою націнку.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Середня вартість бензину підвищена на 1,59 грн до 30,84 грн за літр, а дизпалива — на 1,46 грн до 28,30 грн за літр.
З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може бути вищою за 35,84 грн за літр, а дизельного палива вища за 35,30 грн за літр.
- У травні 2021 року Кабмін запровадив держрегулювання цін на пальне.
- 4 січня цього року Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 26,97 грн за літр і дизпалива — 23,82 грн за літр. 13 січня середню вартість бензинів підняли до 27,92 грн/літр, а дизпалива — до 25,16 грн/літр. Вже 25 січня середня ціна бензинів стала 29,25 грн/літр, а дизпалива — 26,84 грн/літр.