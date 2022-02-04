В Украине вновь подняли максимальную цену на бензин и дизтопливо

Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От них автозаправочные станции смогут устанавливать свою наценку.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Средняя стоимость бензина повышена на 1,59 грн до 30,84 грн за литр, а дизтоплива — на 1,46 грн до 28,30 грн за литр.
С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может быть выше 35,84 грн за литр, а дизельного топлива выше 35,30 грн за литр.
- В мае 2021 года Кабмин ввел госрегулирование цен на горючее.
- 4 января этого года Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,97 грн за литр и дизтоплива в 23,82 грн за литр. 13 января среднюю стоимость бензинов подняли до 27,92 грн/литр, а дизтоплива до 25,16 грн/литр. Уже 25 января средняя цена бензинов стала 29,25 грн/литр, а дизтоплива — 26,84 грн/литр.