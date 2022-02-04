Колишній генпрокурор Юрій Луценко йде до партії Порошенка, а УДАР Кличка піде на вибори в Раду самостійно

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про вступ до партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Про це він заявив на з’їзді партії УДАР мера Києва Віталія Кличка, на якому був присутній і Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

«Пʼять із половиною років у мене не було партійного квитка, тому що обіймав посаду, яка не передбачає партійність. Почну свої виступи з того, що оголошу, що вчора прийняв рішення, і воно, мабуть, стане сюрпризом для присутнього Петра Олексійовича — написав заяву до партії «Європейська солідарність», — сказав Луценко.

Віталій Кличко оголосив, що його УДАР піде на вибори до Верховної Ради самостійно, а керівник виконкому партії Артур Палатний, як повідомляє Інтерфакс-Україна, дав зрозуміти під час виступу, що УДАР висуватиме свою кандидатуру на майбутніх виборах президента України.