Колишній генпрокурор Юрій Луценко йде до партії Порошенка, а УДАР Кличка піде на вибори в Раду самостійно

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про вступ до партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».
Про це він заявив на з’їзді партії УДАР мера Києва Віталія Кличка, на якому був присутній і Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.
«Пʼять із половиною років у мене не було партійного квитка, тому що обіймав посаду, яка не передбачає партійність. Почну свої виступи з того, що оголошу, що вчора прийняв рішення, і воно, мабуть, стане сюрпризом для присутнього Петра Олексійовича — написав заяву до партії «Європейська солідарність», — сказав Луценко.
Віталій Кличко оголосив, що його УДАР піде на вибори до Верховної Ради самостійно, а керівник виконкому партії Артур Палатний, як повідомляє Інтерфакс-Україна, дав зрозуміти під час виступу, що УДАР висуватиме свою кандидатуру на майбутніх виборах президента України.
- Юрій Луценко у 2014 і 2015 роках був лідером партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З 2016 року до 2019 року обіймав посаду генерального прокурора. Після обрання президентом Володимира Зеленського він пішов у відставку і став вести на «5 каналі» своє шоу.
- Кличко раніше говорив, що має намір йти до парламенту, але спростовував підготовку до президентської кампанії.