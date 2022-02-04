Бывший генпрокурор Юрий Луценко идет в партию Порошенко, а УДАР Кличко пойдет на выборы в Раду самостоятельно

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление о вступлении в партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Об этом он заявил на съезде партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко, на котором присутствовал и Порошенко, передает Интерфакс-Украина.
«Пять с половиной лет у меня не было партийного билета, потому что занимал должность, которая не предусматривает партийность. Начну свои выступления с того, что объявлю, что вчера принял решение, и оно, пожалуй, станет сюрпризом для присутствующего Петра Алексеевича — написал заявление в партию «Европейская солидарность», — сказал Луценко.
Виталий Кличко объявил, что его УДАР пойдет на выборы в Верховную Раду самостоятельно, а руководитель исполкома партии Артур Палатный, как сообщает Интерфакс-Украина, дал понять во время выступления, что УДАР будет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах президента Украины.
- Юрий Луценко в 2014 и 2015 годах был лидером партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». С 2016 года по 2019 год занимал должность генерального прокурора. После избрания президентом Владимира Зеленского он ушел в отставку и стал вести на «5 канале» свое шоу.
- Кличко ранее говорил, что намерен идти в парламент, но отрицал подготовку к президентской кампании.