Україна домовляється з Apple, щоб додати кримськотатарську мову в розкладку клавіатур

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій веде переговори з українським представництвом Apple про те, щоб додати кримськотатарську мову до списку клавіатур програмного забезпечення IOS за замовчуванням.
Про це повідомляє Укрінформ.
Перемовини розпочалися на початку 2022 року. Таким чином у міністерстві хочуть популяризувати кримськотатарську мову.
Також представники уряду почали обговорювати з українським офісом Microsoft актуалізацію наявної кримськотатарської клавіатури відповідно до затвердженого Кабміном алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.
- Кабінет міністрів у 2021 році затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови на найближчі 10 років (до 2032 року). Документ передбачає створення умов для ревіталізації мови, яка, згідно із класифікацією ЮНЕСКО, перебуває під критичною загрозою. Концепція передбачає створення законодавчого, інституційного, фінансового та інформаційного забезпечення. Це повинно розширити сфери застосування мови, заохочувати громадян України до її вивчення, а також популяризувати мову серед різних вікових груп.