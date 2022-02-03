Украина договаривается с Apple, чтобы добавить крымскотатарский язык в раскладку клавиатур

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий ведет переговоры с украинским представительством Apple о том, чтобы добавить крымскотатарский язык в список клавиатур программного обеспечения IOS по умолчанию.
Об этом сообщает Укринформ.
Переговоры начались в начале 2022 года. Таким образом в министерстве хотят популяризировать крымскотатарский язык.
Также представители правительства начали обсуждать с украинским офисом Microsoft актуализацию существующей крымскотатарской клавиатуры в соответствии с утвержденным Кабмином алфавитом крымскотатарского языка на основе латинской графики.
- Кабинет министров в 2021 году утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет (до 2032 года). Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой. Концепция предусматривает создание законодательного, институционального, финансового и информационного обеспечения. Это должно расширить сферы применения языка, поощрять граждан Украины к его изучению, а также популяризировать язык среди разных возрастных групп.