В Африці вперше створили мРНК-вакцину — вона розроблена на основі даних Moderna і має захистити від коронавірусу

Південноафриканська компанія Afrigen Biologics першою в Африці створила вакцину від коронавірусу на основі новітньої технології матричних РНК, використавши наукові розробки компанії Moderna, що є у відкритому доступі.

Про це з посиланням на виконавчого директора компанії Петра Тербланша повідомляє Reuters.

«Ми розробили власну вакцину, а не копіювали засіб компанії Moderna, тому що вона не передала нам жодних технологій», — запевнив він.

Зазначимо, мРНК-вакцина, яка отримала назву mRNA Afrigen, є також першою розробленою і створеною в лабораторних масштабах на африканському континенті.

За словами Тербланша, клінічні випробування нової вакцини почнуть за шість місяців, коли буде готова достатня кількість препарату.

Також Тербланш розповів, що Afrigen уже працює над мРНК-вакциною наступного покоління, яку не потрібно зберігати за мінусової температури, як Pfizer і Moderna, та яка краще підходить для Африки.