В Африке впервые создали мРНК-вакцину — она разработана на основе данных Moderna и должна защищать от коронавируса

Южноафриканская компания Afrigen Biologics первой в Африке создала вакцину от коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК, использовав научные разработки компании Moderna, которые есть в открытом доступе.

Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании Петра Тербланша сообщает Reuters.

«Мы разработали собственную вакцину, а не копировали средство компании Moderna, потому что она не передала нам никаких технологий», — заверил он.

Отметим, что мРНК-вакцина, получившая название mRNA Afrigen, является также первой разработанной и созданной в лабораторных масштабах на африканском континенте.

По словам Тербланша, клинические испытания новой вакцины начнут через шесть месяцев, когда будет готово достаточное количество препарата.

Также Тербланш рассказал, что Afrigen уже работает над мРНК-вакциной следующего поколения, которую не нужно будет хранить при минусовой температуре, как Pfizer и Moderna, что больше подходит для Африки.