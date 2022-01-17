Moderna планирует выпустить комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Американская фармацевтическая компания Moderna планирует выпустить на рынок комбинированную вакцину против COVID-19, гриппа и RSV — распространенного респираторного вируса — уже осенью 2023 года.

Об этом пишет Politico.

Генеральный директор компании Стефан Бансель, выступая на Всемирном экономическом форуме, сказал, что комбинированная вакцина позволит людям получить широкую защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, перед зимним инфекционным сезоном без необходимости делать несколько прививок.

Глава Moderna сообщил, что вакцина против гриппа, в которой также используется технология мРНК, должна перейти от второй фазы к третьей фазе испытаний летом текущего года.