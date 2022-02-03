У Харкові і Львові відкриють генконсульства Туреччини

Туреччина відкриє у Харкові і Львові генконсульства.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.
«Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність і відкрити генконсульства у Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян», — сказав президент.
- 3 лютого в рамках візиту Ердогана Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі після 15 років переговорів. Ердоган заявив, що це дозволить збільшити товарообіг до $10 млрд (торік він досяг $7,5 млрд), приплив інвестицій і розширити бізнес.
- Також Україна і Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва бойових безпілотників. Вона передбачає створення заводу Bayraktar в Україні.