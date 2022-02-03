В Харькове и Львове откроют генконсульства Турции

Турция откроет в Харькове и Львове генконсульства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
«Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие и открыть генконсульства в Харькове и во Львове. Мы также повысим статус консульского учреждения в Анталии до генерального консульства, чтобы еще более эффективно защищать интересы наших граждан», — сказал президент.
- 3 февраля в рамках визита Эрдогана Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли, после 15 лет переговоров. Эрдоган заявил, что это позволит увеличить товарооборот до $10 млрд (в прошлом году он достиг $7,5 млрд), приток инвестиций и расширить бизнес.
- Также Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства боевых беспилотников. Оно предусматривает создание завода Bayraktar в Украине.