США хочуть посилити охорону кордону з Мексикою робопсами Ghost Robotics. Їх уже використовує армія

Управління науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) тестує чотириногих роботів від компанії Ghost Robots для охорони кордону з Мексикою.
Про це повідомляє пресслужба DHS.
Роботи Ghost Robots Q-UGV, найімовірніше, стануть помічниками агентів митної та прикордонної служб, оскільки успішно проходять усі етапи тестів. Їх планують залучити до патрулювання в небезпечній для людей місцевості — у гірських і пустельних районах з екстремальними температурами, наприклад, в Ель-Пасо. Вони допомогатимуть виявляти контрабандистів, нелегалів, злочинців і наркокурʼєрів.
Q-UGV оснащені 360-градусною камерою, тепловізорами, приладами нічного бачення, камерою масштабування і різними датчиками. За стійкість і рухливість роботів відповідає програмне забезпечення, що прораховує будь-який рух кожної з чотирьох кінцівок 2 тисячі разів на секунду.
Конкретні терміни розгортання роботів на кордоні поки невідомі, зараз вони закінчують тести з відпрацюванням реальних сценаріїв патрулювання.
Цікаво, що раніше Ghost Robots разом із компанією SWORD International представила озброєного робопса. Q-UGV отримав на спину скорострільну штурмову гвинтівку калібром 6,5 мм, якою управляє оператор. Розробники заявили, що вона може прицільно стріляти на 1,2 кілометра.
- Роботи Q-UGV від Ghost Robots дуже схожі за конструкцією на роботів Spot від Boston Dynamics. Обох вже протестували військові, а Q-UGV закупили армія США, ВПС і Корпус морської піхоти.
- У вересні 2020 року Військово-повітряні сили залучили до навчань патрульних Q-UGV і використовували їх як розвідників — вони прочісували небезпечні зони та позначали сектори для атакуючих груп.
- У квітні 2021 року підрозділи французької армії провели тактичні навчання з роботами Boston Dynamics. Spot допоміг уникнути втрат, проте значно уповільнив просування загонів у міській місцевості та створив інші труднощі.