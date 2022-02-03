США хотят усилить охрану границы с Мексикой робопсами Ghost Robotics. Их уже использует армия

Управление по науке и технологиям Министерства внутренней безопасности США (DHS) тестирует четвероногих роботов от компании Ghost Robots для охраны границы с Мексикой.

Об этом сообщает пресс-служба DHS.

Роботы Ghost Robots Q-UGV, скорее всего, станут помощниками агентов таможенной и пограничной служб, поскольку успешно проходят все этапы тестов. Их планируют привлечь к патрулированию в опасной для людей местности — в горных и пустынных районах с экстремальными температурами, например, в Эль-Пасо. Они помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров.

Q-UGV оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами, приборами ночного видения, камерой масштабирования и различными датчиками. За устойчивость и подвижность роботов отвечает программное обеспечение, которое просчитывает любое движение каждой из четырех конечностей 2 тысячи раз в секунду.

Конкретные сроки развертывания роботов на границе пока неизвестны, сейчас они заканчивают тесты с отработкой реальных сценариев патрулирования.