Біля Головного управління СБУ у Києві знову сталася стрілянина із бійкою. Затримані 14 людей

У Києві біля будівлі Головного управління СБУ знову сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Як повідомляє поліція Києва, бійка сталася на вулиці Володимирській між активістами і співробітниками фінустанови. Зброю застосувала одна зі сторін для залякування, зробивши кілька пострілів у повітря. На місці затримали 14 людей. Інцидент кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 КК — хуліганство. Санкція статті передбачає до 4-х років позбавлення волі.

У соцмережах опублікували відеозаписи з місця події. За інформацією Telegram-каналів, учасників конфлікту затримали спецпризначенці. Деяких затримували усередині фінустанови. Причина конфлікту поки що невідома.

Судячи із відео, у конфлікті брали участь представники правої організації, які на цьому місці 25 січня вступили у сутичку зі стріляниною з інкассаторами.