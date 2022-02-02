Возле Главного управления СБУ в Киеве вновь произошла стрельба с дракой. Задержаны 14 человек

В Киеве возле здания Главного управления СБУ вновь произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали двое людей.

Как сообщает полиция Киева, драка произошла на улице Владимирской между активистами и сотрудниками финучреждения. Оружие применила одно из сторон для запугивания, сделав несколько выстрелов в воздух. На месте задержали 14 человек. Происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 296 УК — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

В соцсетях опубликовали видеозаписи с места происшествий. По информации Telegram-каналов, участников конфликта задержали спецназовцы. Некоторых задерживали внутри финучреждения. Причина конфликта пока неизвестна.

Судя по видео, в конфликте участвовали представители правой организации, которые на этом же месте 25 января вступили в стычку со стрельбой с инкасаторами.