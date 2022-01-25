Возле Главного управления СБУ в Киеве произошла стрельба. Инкассатор подумал, что грабят обменник

В Киеве возле здания Главного управления СБУ около четырех часов вечера произошла стрельба. Огонь открыл сотрудник инкассаторской службы.

Об этом «Бабелю» сначала сообщил источник в СБУ, затем полиция Киева обнародовала релиз.

По данным полиции, представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между ними и сотрудниками охраны возник конфликт, а в дальнейшем на улице представитель службы охраны несколько раз выстрелил вверх.

Пострадавших на месте происшествия нет. Полиция квалифицировала дело как хулиганство и доставила двух участников инцидента в отделение.

В то же время источник отметил, что инцидент произошел между сотрудниками инкассаторской фирмы и активистами организации «Украинское знамя» — активисты пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, но инкассатор расценил эти действия как нападение и несколько раз выстрелил из автомата.