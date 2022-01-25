Біля Головного управління СБУ в Києві сталася стрілянина. Інкасатор подумав, що грабують обмінник

У Києві біля будівлі Головного управління СБУ близько 16-ї години сталася стрілянина. Вогонь відкрив представник інкасаторської служби.

Про це «Бабелю» спершу повідомило джерело в СБУ, а потім поліція Києва оприлюднила реліз.

За даними поліції, представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб. Між ними та працівниками охорони виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору.

Постраждалих на місці події немає. Поліція кваліфікувала справу як хуліганство та доставила двох учасників подій у відділок.

Водночас джерело зазначило, що інцидент стався між співробітниками інкасаторської фірми й активістами організації «Український стяг» — активісти намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют, але інкасатор розцінив ці дії як напад і кілька разів вистрілив з автомата.