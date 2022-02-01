У Львові «замінували» п’ять вулиць у різних районах

У Львові невідомий повідомив про «замінування» декількох вулиць.

Про це розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні ввечері на гарячу лінію міста надійшло повідомлення про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери», — заявили у міськраді.