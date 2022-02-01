Во Львове «заминировали» пять улиц в разных районах

Во Львове неизвестный сообщил о «заминировании» нескольких улиц.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.

«Сегодня вечером на горячую линию города поступило сообщение о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры», — заявили в горсовете.