Одеський завод шампанських вин продали на аукціоні за 195 мільйонів гривень

Одеський завод шампанських вин приватизували за майже 195 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

На торгах конкурували 7 учасників, які збільшили ціну більш ніж удвічі — від стартових 87,3 млн грн до підсумкових 195 млн грн. Завод має 35 об’єктів нерухомого майна та понад 800 одиниць виробничого обладнання.

Згідно з даними Prozorro, завод придбала одеська компанія «Еліт-буд». Як пише «Економічна правда», вона належить Аскольду Ковалю, що також є співвласником компанії «Вінфорт», до якої входить винна мережа Wine Story. Статутний капітал компанії становить усього 44 тисячі гривень.

За умовами аукціону новий власник заводу зобов’язаний укласти договір на охорону памʼятки, а також утримувати приміщення в належному стані.

Завод збудували у 1899 році. Його зводили з погребами для витримки 2 млн пляшок вина, виробничим корпусом, допоміжними приміщеннями. За більш як сто років існування виробництво вина на Одеському заводі кільки разів припиняли, востаннє це сталося у 2018 році. З того часу приміщення перебували в оренді.