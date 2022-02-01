Суд арештував полковника поліції Юрія Голубана. Його підозрюють в організації масових заворушень

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави полковника Юрія Голубана Його підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та низці інших міст.
Про це повідомляє видання «Ґрати».
Голубан заперечує, що він причетний до масових заворушень. У коментарі журналістам він уточнив, що мітинг планувала організація «Традиція та порядок», щоб нагадати президенту про його обіцянки.
Наразі слідство усе ще встановляє замовників, зокрема вивчає зв'язки підозрюваного із бойовиками самопроголошених «республік» «ЛДНР» та спецслужбами РФ.
- 31 січня 2022 року Нацполіція повідомила, що затримала групу людей, які планували влаштувати заворушення у Києві. До цих акцій хотіли залучити близько 5 тисяч людей, серед яких 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки.
- З 1994 року він служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема в «Альфі». 2014 року пішов у батальйон «Київ-1», служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.
- У 2017 році проти Голубана порушили кримінальну справу за статтею про держзраду. Ймовірно, у 2013 році він сприяв терористам «ДНР». ЗМІ тоді опублікували відео з Голубаном (у чорній масці із повʼязкою «Восток»), на якому він керує загоном бойовиків. Слідство провину Голубана так і не довело, а у 2017 році його нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.