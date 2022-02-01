Суд арештував полковника поліції Юрія Голубана. Його підозрюють в організації масових заворушень

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави полковника Юрія Голубана Його підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та низці інших міст.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Голубан заперечує, що він причетний до масових заворушень. У коментарі журналістам він уточнив, що мітинг планувала організація «Традиція та порядок», щоб нагадати президенту про його обіцянки.

Наразі слідство усе ще встановляє замовників, зокрема вивчає зв'язки підозрюваного із бойовиками самопроголошених «республік» «ЛДНР» та спецслужбами РФ.